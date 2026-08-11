«Три дня без воды и еды»: Питерского студента-ловеласа выпустили из плена в Таиланде Фото: Алексей МАТВЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Бангкоке успешно завершились поиски 22-летнего студента из Санкт-Петербурга, который числился пропавшим без вести на протяжении трёх суток. Подробностями делится «КП-Петербург» со ссылкой на активистку Светлану Шерстобоеву.

Молодой человек, проводивший каникулы в Таиланде и известный среди друзей своей любовью к ночной жизни, вышел на связь с родными самостоятельно.

По словам активистки, мать пропавшего студента рассказала, что сын написал ей с домашнего компьютера. В своем сообщении он объяснил, что всё это время его удерживали неизвестные люди, которые отобрали деньги и мобильный телефон, а также, предположительно, накачали наркотиками.

Молодой человек не смог вспомнить точное место, где его держали, однако после того, как его отпустили, парень долго блуждал по незнакомому району, пока случайно не наткнулся на собственную квартиру, где оставались его документы и вещи.

Родные отметили крайне изможденное состояние парня: по его заверениям, он трое суток ничего не ел и не пил. Шерстобоева посоветовала семье незамедлительно обратиться в тайскую полицию для подачи заявления, однако студент категорически отказался от этой идеи.

Интересно, что изначально друзья и родственники характеризовали пропавшего как активного и общительного парня, в шутку называя его ловеласом за частые походы по барам и знакомства с девушками.

Ранее KP.RU писал, что в акватории Финского залива в Сосновом Бору нашли тело мужчины. Им оказался пропавший 25 июля во время отдыха с малолетним сыном у деревни Новое Горкалово в Ленобласти.