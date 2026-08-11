МИД: договорённость по базам в Сирии даст импульс отношениям Москвы с Дамаском

Договорённость по базам в Сирии даст импульс отношениям Москвы с Дамаском Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Договорённость по базам России в Хмеймиме и Тартусе ускорит развитие отношений с Сирией. Об этом рассказали в российском МИД.

«Исходим из того, что достижение этой договоренности придаст дополнительный импульс развитию всего комплекса отношений между нашими странами, которые опираются на многолетнюю историю дружбы и партнерства», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Напомним, Россия имеет военные объекты в Сирии: пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и авиабазу Хмеймим в провинции Латакия. В МИД России уже подчеркивали, что Сирия заинтересована в том, чтобы сохранить эти объекты, ведется диалог по теме российских военных баз. Ранее KP.RU рассказал, что был подписан соответствующий меморандум.