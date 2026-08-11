Пиар-директора журнала «Москвичка» Чаковскую сбил грузовик

Екатерина Чаковская. Фото: Георгий Чернышов/ТАСС

На пешеходном переходе на Ходынской улице грузовой автомобиль сбил пиар-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую. О происшествии сообщила основатель агентства «К2» Кристина Потупчик, уточнив, что водитель транспортного средства скрылся с места аварии, не оказав пострадавшей помощь.

В настоящее время Екатерина Чаковская находится в отделении реанимации, за ее жизнь борются врачи. Правоохранительные органы столицы ведут розыск скрывшегося водителя автомобиля, попавшего на камеры наблюдения.

«Сегодня утром... Катю Чаковскую на Ходынской улице сбил грузовой автомобиль. Водитель скрылся с места происшествия. Сейчас Катя находится в реанимации. Мы все в шоке и очень переживаем за нее. Очень надеюсь, что водителю не удастся уйти от ответственности», — написала Кристина Потупчик.