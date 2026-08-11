Посольство России: Молдавия пытается свернуть контакты с РФ Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Власти Молдавии намеренно ищут повод для разрыва оставшихся каналов связи с Россией, используя инцидент с беспилотником. В посольстве РФ в Кишиневе заявили, что такие действия предпринимаются под давлением западных кураторов. Об этом дипломаты рассказали в беседе с РИА Новости.

В дипмиссии отметили, что молдавское руководство уже давно стремится свернуть двусторонние контакты, хотя инициатива разрыва исходит не от российской стороны. Отзыв посла Молдавии из Москвы для консультаций в посольстве назвали очередным деструктивным шагом на этом пути.

Представители посольства призвали официальный Кишинев воздержаться от дальнейших эскалационных действий. Там подчеркнули, что подобные решения наносят урон прежде всего самим гражданам Молдавии. Дипломаты напомнили, что Россия не заинтересована в конфронтации и остается открытой для конструктивного диалога, но при условии встречного желания молдавской стороны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее уточняла, что Кишинев проигнорировал предложение Москвы о консультациях по трансграничным вопросам. Она уточнила, что соответствующая нота была направлена молдавской стороне еще в апреле прошлого года.