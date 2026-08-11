«Голос питомца»: фестиваль, который превратил заботу о животных в городское событие

Фото: пресс-служба ЛИМКОРМ.

По итогам серии фестивалей «Голос питомца», прошедших в Воронеже, Казани, Екатеринбурге и Перми проект подтвердил: тема ответственного отношения к животным сегодня выходит далеко за рамки узкой профессиональной повестки и становится частью семейной, городской и социальной культуры.

Фестиваль, организованный российским производителем корма LIMKORM, объединил владельцев питомцев, семьи с детьми, зооволонтёров, специалистов и всех, для кого важны гуманное отношение к животным, просвещение и осознанный подход к содержанию домашних любимцев. В каждом городе проект собирал широкую аудиторию и становился не просто событием выходного дня, а пространством, где развлекательный формат сочетался с пользой, экспертностью и социальной миссией.

Программа «Голоса питомца» включала интерактивные площадки, консультации специалистов, активности для детей и взрослых, лекции, а также зоны, посвящённые теме помощи животным, которым ещё только предстоит найти свой дом. Такой подход позволил сделать важную социальную тему доступной, живой и по-настоящему вовлекающей для более чем 50 тысяч участников, пришедших в этом году.

Фото: пресс-служба ЛИМКОРМ.

По итогам фестивальной серии организаторы отмечают, что проект состоялся как устойчивый коммуникационный и общественный формат, способный масштабироваться и развиваться дальше. Интерес аудитории, вовлечённость партнёров и положительный отклик на площадках подтвердили востребованность и потенциал для дальнейшего роста.

«Для нас «Голос питомца» — это не просто фестиваль, а проект, который показывает, насколько сильной может быть тема заботы о животных, когда она становится частью городской культуры. Мы увидели высокий интерес со стороны людей, семей, специалистов и партнёров. В дальнейшем мы планируем развивать фестиваль, расширять его географию и усиливать его социальную составляющую, чтобы ещё больше людей могли вовлекаться в эту тему», — отметила директор по маркетингу LIMKORM Ольга Коваленко.

Проект «Голос питомца» – пример того, как бренд-коммуникация выходит за рамки стандартных форматов и создает для аудитории не только эмоцию, но и ценность — через просвещение, поддержку ответственного отношения к животным и формирование культуры заботы

В LIMKORM подчёркивают, что полученная обратная связь от участников и гостей фестиваля станет основой для дальнейшего развития проекта, а новые города и партнёры уже рассматриваются.