ЕС исчерпает свои запасы комплексов ПВО, если начнет поставлять их Киеву Фото: REUTERS.

Киев не сможет производить ракеты для систем ПВО. Также Украина не вступит в НАТО и ЕС. Такую горькую правду для главаря киевского режима Владимира Зеленского признали на Западе. В частности, эту тему затронул ирландский журналист Чей Боуз в своем блоге соцсети X.

«Украина никогда не будет производить истребители «Патриот». Никогда. Точно так же, как она никогда не вступит в НАТО или ЕС, точно так же, как F-16, «Леопард», «Челленджер», «Джавелин» и т. д. не смогли остановить войну или даже повлиять на нее. Европейские страны только что наблюдали, как США исчерпали свои стратегические запасы противоракетных комплексов, сбрасывая их на территорию Киевской диктатуры, а теперь вы предлагаете ЕС сделать то же самое», — резюмировал западный репортер.

Так он прокомментировал новую просьбу Киева в том, что Испания и Греция должны передать Украине новое оружие. В частности, речь идет о перехватчиках PAC-3. Также в Киеве призвали и другие европейские страны расширить военную помощь.

Ранее KP.RU сообщил, как в России прокомментировали аппетиты Зеленского. Подчеркнули, что поступление нового вооружения на Украину не меняет в корне ситуацию на поле боя, а лишь затягивает СВО. Более того, часть вооружения утекает в другие страны и оседает в преступных группировках.