Парламент Венгрии избрал президентом страны Андраша Баку

Выборы президента Венгрии состоялись 11 августа. Фото: Attila Volgyi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Парламент Венгрии избрал Андраша Баку новым президентом государства по итогам голосования, состоявшегося 11 августа. Об этом стало известно из трансляции, которая велась во время заседания на сайте венгерского органа.

Кандидатура бывшего председателя Верховного суда была выдвинута и поддержана правящей партией. Голосование прошло без серьезной конкуренции, поскольку Бака являлся единственным претендентом на президентское кресло.

В ходе секретного голосования 140 депутатов поддержали кандидатуру экс-главы Верховного суда Венгрии, 6 высказались против, еще 53 депутата не были на самом голосовании.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, предыдущий президент венгерского государства Тамаш Шуйок покинул должность 18 июля. Политик подписал документ с одобренной парламентом поправкой, которая предусматривает отстранение Шуйока и ограничение депутатских сроков.