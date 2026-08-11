Минкульт отсудил у студии «Кинопрогрупп» свыше 129 млн рублей Фото: Shutterstock.

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Министерства культуры РФ к кинокомпании ООО «Кинопрогрупп», обязав ее выплатить более 129 млн рублей.

Поводом для судебного разбирательства стал срыв сроков производства национального фильма «Сказка сказывается». Студия обязана была завершить проект до конца декабря 2024 года, однако обязательства не выполнила и не предоставила необходимую отчетность. В результате ведомство расторгло соглашение и потребовало вернуть государственные средства.

В ходе заседаний представитель ответчика настаивал, что задержка произошла по вине субподрядчиков, а готовая лента была передана ведомству в декабре 2025 года. Тем не менее, суд встал на сторону истца, постановив взыскать 90 миллионов рублей основного долга по субсидии, а также проценты за пользование чужими денежными средствами.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о том, что кинокомпания «СТВ», известная по культовым лентам «Брат», «Брат 2» и «Жмурки», с начала этого года активизировала борьбу с пиратством. В арбитражные суды различных регионов она направила 100 исков на общую сумму около 7,5 млн рублей.