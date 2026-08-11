Психология гостеприимства: почему современный человек закрывает двери своего дома

Психолог Свахина: Дом стал крепостью, куда не хочется приглашать гостей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Люди перестали приглашать домой гостей, потому что жилище превратилось в последнюю крепость личного пространства. Об этом РИАМО рассказала психолог Мария Свахина.

«Раньше квартира была просто стенами, где живешь, а прием гостей - естественной частью жизни. Сегодня, когда мир стал слишком шумным, перегруженным контактами и информацией, дом стал зоной восстановления, единственным местом, где можно снять маску и не соответствовать ничьим ожиданиям. Пустить туда гостя - значит, снова включить режим „на людях“, а на это уже не хватает ресурса», - объясняет специалист.

По словам Свахиной, сюда следует добавить и выросшую тревогу оценки. Человек, приглашая гостей к себе, выставляет напоказ свой достаток, вкус, порядок и быт. В связи с этим он боится сравнения и осуждения. Поэтому людям стало проще встретиться на нейтральной территории.

«Но в этом кроется тихая потеря. Именно домашние встречи давали особую близость - ту самую, что рождается на кухне за полночь, а не в шумном заведении под счет официанта. Поэтому я бы сказала так: если хочется тепла, не ждите идеального ремонта и парадного стола», - подчеркнула спикер.

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