Мед – не безобидная сладость: диетолог назвала безопасную дозу

Врач призвала не считать мед полностью безвредным продуктом. Фото: mama_mia / Shutterstock / Fotodom

Накануне Медового Спаса диетолог Дарья Русакова рассказала, как правильно есть мед и какое количество продукта считается безопасным для здорового взрослого человека. Специалист также объяснила, почему не существует одного самого полезного сорта меда. Об этом пишет «Ридус».

«Важно, чтобы мед был качественный – не разбавленный, не просроченный, не перегретый. И соблюдайте умеренность: даже самый полезный мед – это калорийный продукт. Кроме того, у аллергиков он может вызывать острые реакции», – напомнила Русакова.

По словам диетолога, свойства меда зависят от растений, с которых пчелы собирали нектар. Например, липовый мед содержит антиоксиданты, гречишный богат железом, магнием и цинком, а разнотравный может оказывать тонизирующее и общеукрепляющее действие.

При этом Русакова призвала не считать мед полностью безвредным продуктом. Для взрослых, по ее словам, достаточно одной-двух чайных ложек в день, а детям – около половины чайной ложки. Людям с аллергией на продукты пчеловодства следует соблюдать особую осторожность.

Прежде сайт KP.RU писал, как правильно выбрать мед и сохранить его свежесть. При покупке сотового меда стоит обращать внимание на целостность восковых крышечек.