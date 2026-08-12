Сергей Лазарев объяснил эмоциональную реакцию на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Лазарев назвал шоу «Ну-ка, все вместе!» трогательным из-за историй людей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ведущий шоу «Ну-ка, все вместе!» Сергей Лазарев в интервью KP.RU признался, почему этот проект был для него настолько эмоциональным и важным. По словам исполнителя, его всегда особенно трогают истории людей, и особенно тех, кто почти утратил веру в себя.

«Этот проект вообще очень эмоциональный. Потому что за каждым участником стоит судьба, годы работы, надежды. Наверное, больше всего меня трогают истории людей, которые уже почти перестали верить в себя. Когда человек выходит на сцену после множества отказов, а потом получает признание - это очень сильный момент. Наверное, именно поэтому я иногда так эмоционально реагирую», - признался певец.

Лазарев подметил также, что для него очень важно внутреннее чувство справедливости. И, когда человек талантливый, но незаслуженно обделённый, для него это некое дело принципа - дать этому артисту шанс проявить себя.

Ранее KP.RU сообщил, что Лазарев на протяжении практический всей карьеры красной нитью проводит сквозь свою деятельность тему справедливости, и старается её отстаивать.

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