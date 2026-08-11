Врач назвала болезни, которые скрываются за постоянной усталостью

Одной из причин постоянной слабости могут быть депрессивные состояния. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

После полноценного сна и отдыха усталость обычно должна хотя бы частично отступать. Если ощущение разбитости сохраняется постоянно, оно может быть связано не только с переутомлением. Невролог Екатерина Демьяновская рассказала, какие заболевания могут скрываться за хронической нехваткой сил. Об этом пишет Lenta.ru.

«Из-за некорректной выработки и усвоения клетками инсулина ткани перестают получать необходимую энергию из глюкозы, что заставляет человека чувствовать себя истощенным. Однако диабет крайне редко ограничивается одной лишь усталостью», – отметила Демьяновская.

По словам врача, также одной из причин постоянной слабости могут быть депрессивные состояния и другие психические расстройства. В таком случае вместе с упадком сил часто появляются потеря интереса к привычным занятиям, проблемы со сном, изменения аппетита и ощущение безнадежности.

Еще одной возможной причиной невролог назвала гипотиреоз – состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов. Их дефицит замедляет обмен веществ, из-за чего организм начинает работать в более экономном режиме и человеку становится сложнее справляться с привычными нагрузками.

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