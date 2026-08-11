Суд в сентябре изучит иск об остановке правовой охраны брендов Netflix в России

Суд назначил рассмотрение иска об остановке правовой охраны брендов Netflix в РФ на 7 сентября Фото: REUTERS.

Суд по интеллектуальным правам назначил на 7 сентября предварительное заседание по иску москвича Константина Ведерникова. Он требует прекратить правовую охрану восьми товарных знаков Netflix в России. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе суда.

Спор касается семи российских брендов «Нетфликс» и Netflix с разным шрифтовым исполнением. Также в деле фигурирует международный знак Netflix, зарегистрированный в 2014 году и признанный в большинстве стран мира.

«В обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков истец ссылается на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций, потоковой передачи данных, интернет-вещания, предоставления фильмов и аудиовизуального контента», - заявили в суде.

Истец отметил, что Netflix фактически не работает с российскими пользователями и не использует спорные обозначения в коммерческом обороте на территории государства.

KP.RU прежде писал, что стриминговый сервис Netflix в 2026 году зарегистрировал одноименный товарный знак в РФ. Пока не раскрывается, ведет ли это к возращению компании на российский рынок.