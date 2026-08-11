Chanel зарегистрировала в РФ новый товарный знак парфюма Coromandel Фото: Shutterstock/FOTODOM

Именитый французский модный дом Chanel позаботился о защите своей интеллектуальной собственности в России. Компания зарегистрировала новый товарный знак для парфюмерной линии Coromandel. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис проверки контрагентов Rusprofile.

Швейцарский офис бренда подал заявку в Роспатент 10 августа. Исключительные права на этот товарный знак теперь будут действовать вплоть до сентября 2035 года.

В документах уточняется, что регистрация охватывает широкий спектр продукции. Новый знак позволяет выпускать практически любые виды парфюмерных изделий, за исключением тех, что используются в лечебных целях.

Финансовые показатели российского подразделения за последние годы претерпели значительные изменения. С 2021 года выручка организации сократилась практически в 19 раз, а по итогам 2025 года она составила 988 миллионов рублей. Кроме того, чистая прибыль компании за аналогичный период упала в пять раз и остановилась на отметке в 712,3 миллиона рублей.

Стоит отметить, что Chanel — не единственный зарубежный бренд, занимающийся регистрацией прав в текущих условиях. Ранее испанский ритейлер Zara также добился одобрения Роспатента на новый товарный знак под названием ZA. Об этом сообщает Life.ru.