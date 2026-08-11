Россиянам рассказали, чем опасно переедание острой пищи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Разовое употребление большого количества острой еды, как правило, не представляет серьезной опасности для здорового человека, хотя и вызывает заметный дискомфорт в желудке. Однако при наличии хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта такие пищевые эксперименты могут обернуться серьезными последствиями. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредил хирург Александр Умнов.

По словам врача, главным компонентом, отвечающим за жгучий вкус, является капсаицин, который воздействует на рецепторы, обычно реагирующие на тепло и раздражение. Когда человек съедает за день слишком много острых блюд, нагрузка на пищеварительную систему значительно возрастает.

Капсаицин активно стимулирует выработку желудочного сока, и его избыток может привести к сильному раздражению слизистой оболочки, особенно у тех, кто имеет предрасположенность к гастриту, рефлюксу или язвенной болезни.

Умнов отметил, что результатом такого переедания становятся жжение, изжога, чувство тяжести, а иногда и тошнота. В особо тяжелых случаях, когда часть острой пищи забрасывается обратно в пищевод, возникает дискомфорт или даже химический ожог слизистой.

В отличие от острых специй, сложные углеводы, содержащиеся в кашах, рисе и киноа, крайне полезны для организма. Врач-диетолог Христина Никифорова заявила, что эти продукты постепенно питают мозг глюкозой, которая является главным источником энергии, при этом не вызывая резких скачков сахара в крови. Слова специалиста приводит «Царьград».