Врач предупредила о скрытом сахаре в квасе: сколько можно выпить

Квас является продуктом брожения и может содержать до 1,2% этилового спирта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Бутылка кваса может оказаться совсем не такой безобидной, как кажется. Вместе с напитком человек получает несколько ложек сахара и небольшое количество алкоголя. Врач-эндокринолог Светлана Филатова рассказала, сколько кваса можно выпить за раз без лишнего риска для здоровья. Об этом пишет «Газете.Ru».

«Выпивая стандартную бутылку объемом 0,5 литра, вы незаметно потребляете до 45 граммов сахара, что эквивалентно девяти чайным ложкам или почти четырем хлебным единицам», – объяснила Филатова.

По словам врача, разовая порция промышленного кваса для здорового взрослого человека не должна превышать 200-250 мл. Такое количество соответствует примерно одному стакану. А вот пол-литра напитка способны практически полностью выбрать рекомендуемый на день лимит свободных сахаров.

Специалист также напомнила, что квас является продуктом брожения и может содержать до 1,2% этилового спирта. Особенно осторожными с напитком стоит быть людям с диабетом второго типа, ожирением, гастритом, ГЭРБ и подагрой. Для утоления жажды врач советует отдавать предпочтение воде.

Прежде эксперты разбирались, можно ли опьянеть от кваса и в каком количестве его употребление уже может повлиять на самочувствие.