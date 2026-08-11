Пломбы и брекеты с маркетплейсов могут таить смертельную опасность: в чём их вред Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Популярные средства для домашнего отбеливания и коррекции улыбки, купленные на онлайн-площадках, таят в себе серьезную опасность. Использование таких приспособлений может обернуться не только воспалением десен, но и смертельно опасной аллергией. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил хирург-имплантолог, ортопед Магомед Дахкильгов.

Медик пояснил, что на маркетплейсах сегодня предлагают огромное количество подобных товаров, от термопластических пломб до наборов брекетов и отбеливающих карандашей. По его словам, пластик для самостоятельной лепки зуба имеет непонятный химический состав, который часто провоцирует раздражение слизистой и тяжелые аллергические реакции.

Кроме того, перед установкой любой пломбы требуется тщательная очистка полости от инфекции, а при самостоятельном использовании пациент просто запечатывает внутри очаг воспаления.

Стоматолог также обратил внимание на то, что такие самодельные материалы крайне недолговечны и гигиеничны. Они размягчаются даже от горячего чая, прилипают к пище и постоянно травмируют нежную десну.

В дополнение к этому врач-стоматолог Анастасия Семенова затронула тему качества лечения в кабинете. Она объяснила, что долговечность пломбы зависит не только от выбранного материала, но и от правильности проведенного лечения. Её слова приводит 360.ru.