Кондиционер негативно влияет на кожу: дерматолог назвала способы защититься Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дерматолог Дарья Цешинская предупредила о негативном влиянии кондиционеров на состояние кожи лица. По словам специалиста, длительное нахождение в помещении с работающим сплит-системой приводит к обезвоживанию эпидермиса и ослаблению его защитных функций. Этим она поделилась с «Газетой.Ru».

Врач объяснила, что проблема кроется не в химическом составе воздуха, а в его пониженной влажности. Из-за этого влага с поверхности кожи испаряется быстрее, из-за чего липидный барьер перестает справляться со своей задачей. В результате пациенты часто жалуются на стянутость, шелушение и тусклый цвет лица, а у некоторых, наоборот, усиливается жирный блеск – это попытка организма восполнить нехватку воды.

Особенно осторожными стоит быть людям с такими заболеваниями, как атопия, розацеа или экзема. Цешинская отметила, что их защитный слой и без того ослаблен, поэтому даже незначительное снижение влажности может спровоцировать сильное раздражение.

Чтобы минимизировать вред от охлаждающей техники, врач советует пересмотреть ежедневный уход. Она рекомендует не умываться слишком часто, чтобы лишний раз не разрушать липидный слой, и использовать агрессивные очищающие средства только вечером. Также необходимо регулярно пользоваться увлажняющим кремом, а питьевой режим должен поддерживать организм изнутри.

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