Ненефтегазовые доходы бюджета России выросли до 17,5 трлн рублей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ненефтегазовые доходы российского бюджета выросли до 17,5 трлн рублей в период с января по июль 2026 года. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов РФ.

«Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 17 518 млрд рублей и увеличились на 18,3% год к году», - говорится в заявлении.

Уточняется, что ненефтегазовые доходы бюджета России увеличились за указанное время на 18,3% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. Как отметили в ведомстве, сейчас в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов федерального бюджета и всей системы в целом наблюдается положительная динамика.

Ранее KP.RU сообщал, что профицит внешнеторгового баланса России по итогам июня 2026 года составил 12,461 млрд долларов. Показатели увеличились на 4,281 млрд долларов в сравнении с аналогичным периодам прошлого года.