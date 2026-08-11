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НовостиВ мире11 августа 2026 17:08

В Марокко строят 4-метровый барьер у Сеуты, чтобы предотвратить наплыв мигрантов

4-метровый барьер будет на окраине населенного пункта Фнидек, через который можно добраться до Сеуты
Арина СЕРОВА
4-метровый барьер на окраине населенного пункта Фнидек, через который можно добраться до Сеуты

4-метровый барьер на окраине населенного пункта Фнидек, через который можно добраться до Сеуты

Фото: REUTERS.

Власти Марокко возводят заграждение высотой до 4 метров близ Сеуты на средиземноморском побережье Африки. Таким образом планируется предотвратить очередную попытку массового проникновения мигрантов в город. Об этом сообщает новостной портал The Maghreb Times.

По информации издания, барьер строится на окраине населенного пункта Фнидек, находящегося в нескольких километрах от автономного города. Так нелегалам перекроют путь к пограничному переходу Баб-Себта, ведущему прямо в Сеуту.

Источники в правоохранительных структурах пояснили, что данные меры направлены на предотвращение возможных скоплений людей в районе Фнидека, а также призваны «предоставить силам безопасности больше места для вмешательства до того, как скопления незаконных мигрантов достигнут границы».

Кроме того, отмечается, что уровень подготовки силовых структур был повышен как во Фнидеке, так и в прилегающих к Сеуте районах.

Тем временем испанские военные уже вовсю готовятся к новой волне мигрантов в Сеуте. Из-за возможного возникновения кризиса всем бойцам отменили отпуска.