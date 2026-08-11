Украинская полиция возбудила 103 дела о небоевых потерях в полку ВСУ «Скала» Фото: REUTERS.

Украинская полиция возбудила 103 дела о небоевых потерях в полку ВСУ "Скала". Об этом заявил депутат Верховной рады, член комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

"Начал собирать ответы (на депутатские запросы в полицию — прим. ред.) по подразделению "Скала": 103 уголовных дела о смертях военнослужащих", — говорится в сообщении от украинского чиновника в его личном Telegram-канале.

Депутат сообщает, что обвинения выдвинуты в трех случаях, а 41 дело закрыто. Данные получены по одному из запросов Федиенко, точное количество запросов не уточняется. При этом украинский депутат отметил, что оставлял и другие запросы, но их оставили без внимания.

Нужно отметить, ранее в СМИ появились слухи, что в подразделении «Скала» участились случаи пыток над мобилизованными. Командование никак не прокомментировало эти утверждения.

Ранее KP.RU сообщил, что возвращенный из плена украинский военный скончался из-за пыток СБУ. Его «выводили на беседы со спецслужбами» из медицинского учреждения, где он находился и проходил реабилитацию, и пытали током.