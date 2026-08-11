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НовостиОбщество11 августа 2026 18:01

МВД РФ объявило в розыск журналистку-иноагента Становую*

Иноагент проходит по уголовному делу
Людмила МИТРОХИНА
МВД РФ объявило в розыск журналистку-иноагента Становую*

МВД РФ объявило в розыск журналистку-иноагента Становую*

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России объявили в розыск Татьяну Становую*, журналиста и политолога, ранее внесенную в список иноагентов. Об этом стало известно из документов базы МВД.

«Становая Татьяна Анатольевна*, 16.09.1978 года рождения», — значится в базе правоохранительных органов.

В базе также сказано, что она разыскивается в рамках уголовного преследования. По данным источника ТАСС, Становая* объявлена в розыск из-за работы в организации, признанной нежелательной в России.

Ранее KP.RU сообщил, что жительницу Санкт-Петербурга заочно арестовали и объявили в розыск. Правоохранительные органы заявили, что она проходит по уголовному делу о дискредитации ВС России. Удалось доказать, что она опубликовала лживую информацию о российских военных сознательно.

* — лицо, признанное иноагентом на территории РФ.