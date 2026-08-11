Брэд Питт запил после семи лет трезвости: что случилось с голливудским актером

Page Six: Брэд Питт снова начал пить после семи лет трезвости. Фото: CAP/PLF/www.capitalpictures.com/Global Look Press

Голливудский актер Брэд Питт вновь начал употреблять алкоголь после семилетнего периода трезвости. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на источники, близкие к артисту.

По данным издания, актер пересмотрел подход к распитию спиртных напитков. Питт намерен выпивать более осознанно, не превышая своих лимитов.

«После семи лет трезвости Брэд Питт считает, что теперь способен употреблять алкоголь ответственно и знает, когда нужно остановиться», - указано в материале.

Как отметил источник издания, подобное решение связано с личными жизненными обстоятельствами звезды. За прошедшие годы у Питта было достаточно времени, чтобы переосмыслить свое отношение к алкоголю. Он пришел к выводу, что готов меняться.

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