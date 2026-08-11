Образовательные учреждения Смоленской области готовятся к встрече нового учебного года

Фото : пресс- служба Правительства Смоленской области

Готовность к началу занятий оценивают специальные комиссии. В этом году приемку проходят 282 общеобразовательных организации и 29 профессиональных. Возглавляют работу комиссий представители органов управлений образования как на региональном, так и на муниципальном уровнях. Активное участие в проверках принимают представители территориальных органов УМВД и Росгвардии, оценивающие эффективность антитеррористических мер, а также сотрудники муниципальных администраций.

Отдельное внимание традиционно уделяется вопросам общей безопасности. Комиссии проверяют пожарную сигнализацию, огнетушители и эвакуационные выходы, состояние ограждений и систем охраны, наличие тревожной кнопки, организацию питания и медицинского обслуживания.

Ещё одним, обособленным направлением является подготовка школьных автобусов для их работы на почти пятистах школьных маршрутах.

"Доля образовательных организаций, признанных готовыми к началу учебного года, уже превысила 96%. В ряде муниципальных образований приемка завершена, в остальных продлится до 16 августа. 100-процентную готовность показали 20 муниципальных округов, а также Смоленск и Десногорск", - отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.