Политик Йованович: приезд Владимира Зеленского в Белград был излишним

Владимир Зеленский и Александар Вучич отвечают на вопросы СМИ в Белграде Фото: REUTERS.

Сербские власти должны поддерживать дружеские связи с Россией и Украиной, и приезд Владимира Зеленского в Белград в этом плане был излишним решением. Такое мнение высказал глава оппозиционной Новой демократической партии Сербии Милош Йованович в беседе с ТАСС.

По его словам, сербские политик прекрасно осознают, что с Россией сейчас сражается не Украина, а Запад. Украинское государство выступает в данном конфликте как плацдарм, где происходят бои.

«В этом смысле, и совершенно независимо от (фактора поставок российского - прим. ред.) газа и, я не знаю, каких именно поставок и контрактов, визит Владимира Зеленского был, мягко говоря, излишним», - подчеркнул Йованович.

Политик добавил, что сербам жаль тех, кто сейчас погибает в зоне боевых действий. Он считает, что Белград в первую очередь обязан налаживать контакты с обеими сторонами конфликта. Ведь и Москва, и Киев в свое время не признали сецессию Косова и Метохии. Это крайне важный факт для Сербии.

Ранее председатель комитета по делам диаспоры и сербов в регионе парламента Драган Станоевич заявлял, что визит Зеленского в Белград не прошел бесследно для президента страны Александара Вучича. Данное событие уже пошатнуло позиции политика перед выборами.