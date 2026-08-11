В Полтавской области остановлена работа объекта газодобычи после ударов ВС РФ Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Полтавской области прекращена деятельность одной из газодобывающих установок в результате результативных ударов со стороны России. Об этом сообщили в Telegram-канале компании «ДТЭК», которой он принадлежит.

В ночь на 9 августа 2026 года российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру «Нафтогаза» и активы «Укрнафты», что привело к остановке работы нескольких газодобывающих объектов в Полтавской области и центральной Украине. Также в ночь на 11 августа российские военные повторили нанесение ударов по инфраструктуре противника.

Нужно отметить, что ВС РФ наносят ответные удары возмездия после террористических атак киевского режима. При этом в МИД РФ предупреждали, что действия украинских властей приведут к ответным ударам. Минобороны обещало нарастить интенсивность ударов по военным и околовоенным объектам Украины.