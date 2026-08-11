Тавдумадзе: россияне после землетрясения не обращались в посольство в Колумбии. Фото: Belish / Shutterstock / Fotodom

В российское посольство не поступало обращений от граждан РФ в связи с землетрясением. Об этом «Известиям» сообщил посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе.

Вместе с тем дипломаты поддерживают контакт с местными властями для проверки сообщений о возможном присутствии россиян среди пострадавших.

«По состоянию на текущий момент на горячую линию посольства не поступало обращений от российских граждан в связи с произошедшим в Колумбии утром 10 августа землетрясением», — говорится в сообщении.

В Колумбии 10 августа произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр находился близ города Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. По информации газеты El Tiempo, число пострадавших достигло как минимум 1 310 человек.

До этого землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали в Румынии в зоне Вранча. Однако подземные толчки почувствовали даже в Молдове.