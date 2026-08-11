Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

План Владимира Зеленского по нанесению ударов вглубь территории России не достиг ожидаемых целей и привел к противоположному результату. Об этом сообщает Strategic Culture.

"40-дневную кампанию Зеленского следует называть тем, чем она является на самом деле: кампанией государственного терроризма. ЕС также причастен к этому", - следует из материала.

Выделенный Украине кредит был направлен на расширение поставок дронов большой дальности для атак по России. Издание уточняет, что сотни беспилотников ежедневно направлялись на российские регионы, при этом целями становились гражданские объекты и мирные жители.

"Вместо того, чтобы заставить Россию склонить колени, тактика НАТО, основанная на терроре, привела к укреплению ее позиций", - подчеркивает газета.

Ранее KP.RU сообщал, что российские бойцы наносят удары по территории Украины в ответ на террористические атаки киевского режима. По данным Минобороны, ВС России атаковали предприятия ВПК и транспортно-логистические центры в Киеве.