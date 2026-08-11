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НовостиОбщество11 августа 2026 22:19

Камчатка на четыре дня останется без высокоскоростного интернета

Операторов связи на Камчатке перевели на резервный спутниковый канал
Мария ПАНЮТИНА
Камчатка на четыре дня останется без высокоскоростного интернета

Камчатка на четыре дня останется без высокоскоростного интернета

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

На Камчатке завершен перевод организаций, обеспечивающих жизнедеятельность региона, на резервный спутниковый канал связи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По данным кабмина, это связано с предстоящими работами по модернизации подводной волоконно-оптической линии связи, которая пройдет с 12 по 15 августа. На этот период Камчатка останется без высокоскоростного доступа в интернет.

В обычном режиме будут функционировать экстренные службы, банки, автозаправочные станции, МФЦ и медицинские учреждения. Для остальных пользователей доступ к интернету начнет пропадать в течение нескольких часов.

Ранее KP.RU сообщал, что 26% россиян при отключениях интернета принимают решение провести время с пользой и занимаются домашними делами, ремонтом, уборкой. Четверть граждан предпочитает читать книги. 20% россиян говорят, что без интернета идут смотреть телевизор.