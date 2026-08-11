Камчатка на четыре дня останется без высокоскоростного интернета Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

На Камчатке завершен перевод организаций, обеспечивающих жизнедеятельность региона, на резервный спутниковый канал связи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По данным кабмина, это связано с предстоящими работами по модернизации подводной волоконно-оптической линии связи, которая пройдет с 12 по 15 августа. На этот период Камчатка останется без высокоскоростного доступа в интернет.

В обычном режиме будут функционировать экстренные службы, банки, автозаправочные станции, МФЦ и медицинские учреждения. Для остальных пользователей доступ к интернету начнет пропадать в течение нескольких часов.

Ранее KP.RU сообщал, что 26% россиян при отключениях интернета принимают решение провести время с пользой и занимаются домашними делами, ремонтом, уборкой. Четверть граждан предпочитает читать книги. 20% россиян говорят, что без интернета идут смотреть телевизор.