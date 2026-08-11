Почти половина жителей Шотландии готова поддержать независимость без согласия Британии

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Около половины жителей Шотландии выступают за отделение от Британии без референдума и согласия британских властей. Об этом сообщает The National со ссылкой на опрос Find Out Now.

Среди респондентов, определившихся со своей позицией, 45% заявили, что поддержали бы независимость Шотландии без референдума. Тогда как 55% граждан выступили против такого сценария.

Наибольшую поддержку идея получила среди молодых жителей страны в возрасте от 16 до 29 лет. Ее одобрили 46% опрошенных. При этом среди представителей старших возрастных групп большинство не поддерживает отделение - против независимости высказались 66%.

Ранее KP.RU сообщал, что первые министры Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии, территорий заявили о хаосе в правительстве Великобритании после объявления об отставке премьер-министра Кира Стармера. Территории хотят независимости.