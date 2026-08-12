Адвокат Морару: Гуцул перевели в тюрьму с плохими условиями содержания

Адвокат Морару: Гуцул перевели в тюрьму с более худшими условиями содержания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул была переведена в женскую тюрьму с ужесточенными условиями содержания. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Сергей Морару.

По его словам, условия в тюрьме унижают человеческое достоинство. Морару привел в пример некачественную водопроводную воду, однако есть и другие особенности тюрьмы, где Гуцул отбывает срок, добавил правозащитник.

«Прежде всего очень плохого качества водопроводная вода, на нее страшно смотреть. Часто случается, что воды и вовсе не бывает по два-три дня. И это в такую жару. Нельзя нормально помыться, сходить в туалет, соблюдать элементарную личную гигиену», — сказал он.

Ранее KP.RU сообщал, что в тюрьме Гуцул написала 30 писем, которые вошли в книгу «Дело Гуцул. Анатомия политического преследования».

Гуцул осудили на семь лет лишения свободы в августе 2025 года. Суд признал ее виновной в якобы незаконном финансировании избирательной кампании 2023 года