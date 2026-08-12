Транспортный самолет упал в Самарской области Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Легкий транспортный самолет потерпел крушение в Кошкинском районе Самарской области, один человек получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"В 05:30 12.08.2026 в ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о падении легкого транспортного самолета в районе н. п. Новая Жизнь м. р. Кошкинский", - уточнили в ведомстве.

По данным МЧС, пострадавшего доставили в Кошкинскую центральную районную больницу. Обстоятельства происшествия и причины падения самолета устанавливаются.

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