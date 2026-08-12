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НовостиПроисшествия12 августа 2026 2:58

Транспортный самолет упал в Самарской областивидео

В Самарской области при падении самолета пострадал один человек
Мария ПАНЮТИНА
Транспортный самолет упал в Самарской области Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Транспортный самолет упал в Самарской области Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Легкий транспортный самолет потерпел крушение в Кошкинском районе Самарской области, один человек получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"В 05:30 12.08.2026 в ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о падении легкого транспортного самолета в районе н. п. Новая Жизнь м. р. Кошкинский", - уточнили в ведомстве.

По данным МЧС, пострадавшего доставили в Кошкинскую центральную районную больницу. Обстоятельства происшествия и причины падения самолета устанавливаются.

"КП-Самара" собрал последнюю информацию о крушении самолета АН-2 в Самарской области.

Ранее в Московской области произошло крушение легкомоторного самолета. Борт упал возле Сергиева-Посада, когда заходил на посадку. При ударе о землю он загорелся. Трагедия унесла жизни двух человек.

Как писал KP.RU, во время авиапатрулирования лесов в Бодайбинском районе Иркутской области пропал самолет Cessna 182. После аварийной посадки экипаж самостоятельно добрался до сопки и сумел передать сигнал. Благодаря этому их удалось обнаружить.

Появились кадры с места падения самолета АН-2 в Самарской области 12 августа

Видео: Приволжская транспортная прокуратура