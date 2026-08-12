Профессор Гиббс назвал поражение Украины неизбежным Фото: REUTERS.

Прорыв российскими войсками украинских оборонительных линий является лишь вопросом времени. Об этом заявил профессор Университета Аризоны Дэвид Гиббс на YouTube-канале.

"Россия побеждает на поле боя. <…> Украина стала страной без выхода к морю. <…> Я действительно считаю, что это лишь вопрос времени, когда украинцы надломятся, и мы увидим резкие продвижения русских на поле боя ", - сказал эксперт.

Гиббс подчеркнул, что армии Украина не хватает сил для эффективного сдерживания атак российских войск, а необходимого пополнения нет. Он отметил проблемы с обеспечением украинской системы ПВО. По его словам, дефицит зенитных ракет дополнительно осложняет положение ВСУ.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия не отказывается от дипломатического пути урегулирования конфликта на Украине. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков добавил, что специальная военная операция продолжается и поставленные Москвой цели будут достигнуты.