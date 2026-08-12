Советник Трампа рассердился на журналистов за вопрос о санкциях против России

Советник Белого дома по торговле Питер Наварро резко отреагировал на вопрос журналистов о возможном подписании президентом Дональдом Трампом нового санкционного законопроекта против России. На брифинге он попросил репортеров не задавать «гипотетических вопросов».

Наварро подчеркнул, что не отвечает на вопросы о том, что может сделать президент, если законопроект примет палата представителей. Он завершил общение с прессой, посоветовав журналистам писать хорошие статьи на основе фактов.

11 августа двухпартийная группа представителей Конгресса США внесла в Палату представителей законопроект о санкциях против России, одобренный Сенатом. Документ полностью повторяет сенатскую версию, которую поддержали 86 сенаторов при 11 против. Рассмотрение в Палате представителей ожидается осенью.

Ранее журналист издания Punchbowl News Эндрю Десидерио усомнился в том, что США примут решение об ужесточении санкций против РФ.