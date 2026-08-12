Захарова: ФРГ и Япония начали следить за гражданами, как раньше Гестапо и Токко. Фото: МИД РФ

Германия и Япония начали возвращаться к практике массового наблюдения за своими гражданами. В последний раз это было известно как Гестапо и Токко. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что такие параллели сейчас проводит не только она сама, но и пресса, и эксперты. Так, например, Бундестаг Германии принял новый закон о полиции, разрешив ей анализировать толпу с помощью ИИ, проверять документы без каких-либо оснований и прослушивать телефоны.

А в Японии местное издание Kumamoto Nichinichi Shimbun выяснило, что подразделение полевой разведки Сухопутных сил самообороны годами составляло личные дела на гражданских лиц. Туда входили имена, фотографии, персональные данные, сведения о семье, финансах и отношении к властям и Силам самообороны.

Хотя Токио и Берлин от этого принудительно отучали в 1945 году. Тогда инструмент массовой слежки за гражданами был одним из ключевых инструментов нацистов. И вот спустя 81 год две страны опять действуют в унисон.

Захарова напомнила, что сопоставимые аппараты насилия последний раз были известны как Гестапо и Токко. И звучащую критику из уст прессы и экспертов Токио и Берлин игнорируют.

Ранее Захарова отмечала, что Германией руководят неонацисты, поскольку Западная Германия, в отличие от Восточной, не была денацифицирована и стала оазисом сохранения нацистской идеологии.

Вместе с тем, дипломат предупреждала, что Россия внимательно следит за военными приготовлениями ФРГ, которые направлены против Москвы.