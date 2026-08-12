Сибирский колорит на ВДНХ: алтайская продукция — в центре внимания

Фото: управление алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

С 13 по 23 августа главная выставочная площадка страны — ВДНХ — вновь превратится в гастрономическую карту России. Здесь в пятый раз пройдёт фестиваль «Вкусы России», объединяющий производителей из более чем семидесяти регионов. Алтайский край традиционно входит в число самых ярких участников.

Главное место на прилавках, как и прежде, займут сыры. Местные сыродельни покажут классические и авторские сорта, заслужившие признание благодаря использованию высококачественного молока и традиционным технологиям. Хозяйства, специализирующиеся на разведении крупного рогатого скота, привезут мраморную говядину, а перерабатывающие цеха предложат колбасные изделия и мясные деликатесы.

Отдельного внимания заслуживает сегмент растительных масел. Местные маслодельни используют метод холодного отжима, что позволяет сохранить максимум полезных свойств. В ассортименте — кедровое, тыквенное, конопляное, масло из расторопши и многие другие разновидности.

Пасечники представят мёд, собранный в разных природных зонах Алтая — от предгорий до степных районов. Каждая партия имеет свой неповторимый вкусовой оттенок, зависящий от местных трав и цветов. Также на стендах появятся безалкогольные бальзамы, биологически активные добавки и травяные чаи на основе дикорастущих ягод и растений. А хлебопекарные предприятия покажут выпечку, крупы, муку и подсолнечное масло собственного производства.

Самая зрелищная часть программы развернётся на гастрономической площадке «Ресторанный дворик». Здесь повара прямо на глазах посетителей будут готовить блюда из привезённых продуктов. В меню — сырный складень со стейком из мраморной говядины, дополненный папоротником и сезонными овощами, жареный сыр, а также деликатесы из говядины и индейки. Отдельную линию составят авторские напитки: купажи иван-чая с маслом, согревающий кофейный напиток на основе кедрового сиропа, медовый латте с кедровым орехом и освежающие облепиховые миксы — они особенно хороши в летнюю жару.

«Алтайский сыр, мука, масло, гречка, мед — визитные карточки нашего региона. Производители края ежегодно участвуют в фестивале и павильоны притягивают внимание покупателей, которые ценят натуральность и экологичность наших алтайских продуктов», - отмечает заместитель начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Олеся Праздникова.