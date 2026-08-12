США продали венесуэльский танкер, захваченный после погони в Атлантике Фото: REUTERS.

Правительство США продало связанный с Венесуэлой танкер из якобы «темного флота», конфискованный береговой охраной в январе после погони через Атлантику. Покупатель судна подтвердил его скорую утилизацию. Об этом пишет Bloomberg.

В конце прошлого года танкер Bella 1 под санкциями прорвал блокаду США. Пытаясь уйти от преследования, длившегося недели, судно сменило название и нанесло российский флаг, но было перехвачено у Исландии.

Теперь известное как Era судно отправлено на разделку вместе с другим конфискованным танкером — Lileo. По словам представителей купившей их компании GMS, сделка была согласована с правительством США, что исключило риски вторичных санкций.

Эксперты отмечают, что подобные суда представляют угрозу экологии. Американские власти рассчитывают, что утилизация станет эффективным способом навсегда вывести «нарушителей» из незаконного бизнеса.

Напомним, начиная с прошлого года США активно захватывают танкеры, имеющие отношение к Венесуэле. На этом фоне всего лишь за три месяца под российскую юрисдикцию перешли 25 зарубежных танкеров.