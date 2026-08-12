В Смоленской области прошёл фестиваль ИТ–сообщества и бизнеса " Табтабус"

Фото: пресс- служба Правительства Смоленской области.

В Смоленской области прошёл ежегодный фестиваль ИТ–сообщества и бизнеса " Табтабус". Участниками фестиваля, состоявшегося в 15 раз, стали более 700 человек из разных регионов России и Республики Беларусь.

Фестиваль проводился в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" с привлечением гранта Министерства культуры и туризма Смоленской области. Главная тема юбилейного "Табтабуса" – "Роботы и люди" – современные технологии и их роль в развитии бизнеса.

В течение трех дней участники обсуждали применение искусственного интеллекта и робототехники в бизнес – процессах, делились практическими кейсами, участвовали в круглых столах, знакомились с новыми проектами и находили единомышленников.

"Мы системно ведем работу по развитию и укреплению ИТ-отрасли. Сегодня на базе регионального Центра "Мой бизнес" работает ИТ-кластер, который объединяет представителей бизнеса, науки, образования и органов власти, помогает выстраивать партнерские связи и запускать совместные проекты. Для ИТ-компаний и предпринимателей доступны консультации экспертов, юридическая, бухгалтерская и маркетинговая поддержка, помощь в регистрации товарных знаков, сертификации продукции, продвижении бизнеса и участии в выставках, "-отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Также начинающие предприниматели ИТ- сектора могут воспользоваться региональной программой "Первый старт". Она предусматривает обучение основам ведения бизнеса и возможность получить грант до 500 тысяч рублей на запуск или развитие своего дела. Дополнительно для ИТ-компаний в Смоленской области действует пониженная ставка по упрощённой системе налогообложения – 1% с объектом "доходы", а региональный Фонд поддержки предпринимательства предоставляет льготные микрозаймы до 4 миллионов рублей по ставке 5% годовых. Все эти меры поддержки помогают ИТ- предпринимателям успешно развиваться, выходить на новые рынки и вносить вклад в экономику региона.