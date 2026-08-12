В Новороссийске отбили атаку безэкипажных катеров Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Новороссийске отменена тревога в связи с атакой морских безэкипажных катеров. Об этом сообщил в среду утром глава города Андрей Кравченко в мессенджере "Макс".

"Отмена сигнала атака БЭК. Опасности для жителей и гостей Новороссийска НЕТ!", — написал Кравченко.

В ночь на 12 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку на Новороссийск. Под ударом оказались гражданские объекты и дома мирных жителей. Силы ПВО отразили атаку нескольких сотен вражеских дронов. В результате пострадали мирные жители. По последним данным, восьмилетний ребенок погиб. Еще восемь человек получили ранения. Пострадавшие госпитализированы. Также обломки дронов попали в шесть жилых домов, коммерческое здание и на территорию строительной площадки.

Немногим ранее глава Новороссийска сообщал, что в результате атаки беспилотников ВСУ произошло обрушение конструкции надземного путепровода на улице Магистральной.