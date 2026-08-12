В Колумбии объявлен режим бедствия

Президент Колумбии Эсприэлья подписал указ об объявлении режима бедствия Фото: REUTERS.

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья подписал указ об объявлении режима бедствия на территории всей страны после мощного землетрясения магнитудой 7,4. Об этом пишет издание Tiempo.

«Президент Абелардо де ла Эсприэлья подписал указ, объявляющий в Колумбии режим бедствия», — говорится в публикации.

Введение режима бедствия позволит властям оперативно мобилизовать ресурсы для ликвидации последствий катастрофы и помощи пострадавшим регионам.

Напомним, подземные толчки произошли утром в понедельник, 10 августа, а их эпицентр был зафиксирован в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко.

Жертвами землетрясения стали более 250 человек. В ряде общин нет электричества, что затрудняет спасательные операции и доставку помощи. Спасатели разбирают завалы как экскаваторами, так и вручную, чтобы не травмировать людей, находящихся под завалами.