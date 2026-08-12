В Чехии задержали членов самого могущественного в мире наркокартеля. Фото: Armin Weigel/GLOBAL LOOK PRESS

Четверо граждан Мексики, подозреваемых в связях с Cártel de Jalisco Nueva Generación, одним из самых опасных наркокартелей в мире, были задержаны в Чехии. Как считают американские следователи, их целью было приобретение в Европе тяжелого оружия, которое должно было быть использовано в боях на территории Мексики. Об этом сообщает RMF24.

Речь идет об Эдгаре Алехандро Лопесе Веласко, Ноа Диасе Хименесе, Леобардо Гаксиоле Лопесе и Хосе Мигелье Альварадо Моралесе. Мексиканцев задержали в ночь с 10 на 11 июня.

В обвинительном заключении говорится, что Лопес Веласко и Ноэ Диас Хименес уже за четыре месяца до задержания вели переговоры о покупке в Чехии «различных видов европейских пулеметов», гранатометов, минометов и боеприпасов.

По данным прокуратуры США, оружие должно было быть передано картелю Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) и использовано в Мексике против конкурирующих преступных группировок, а также полиции, военных и гражданских лиц.

Отмечается, что двух представителей картеля уже передали властям США, им предъявили обвинения торговле наркотиками и оружием. Им грозит пожизненное заключение. Еще двое ожидают экстрадиции в Чехии.

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