Режим ЧС объявлен в Чите из-за подтопления домов Фото: REUTERS.

Глава Читы Инна Щеглова объявила о введении режима чрезвычайной ситуации в городе. Причиной стали сильные ливни, которые привели к затоплению жилых домов и приусадебных участков. Об этом градоначальник написала в мессенджере «Макс».

«Провела оперативное заседание КЧС в связи с подтоплением домов и приусадебных участков из-за проливных дождей. Принято решение о введении режима функционирования "Чрезвычайная ситуация"», — говорится в публикации.

Теперь все службы работают в усиленном режиме для борьбы с последствиями непогоды. В рамках введенного режима коммунальщики активно откачивают воду с подтопленных территорий. Специалисты уже определили места, где можно взять грунт для отсыпки размытых дорог и проблемных зон. Параллельно восстанавливаются поврежденные ливнями водоотводные коллекторы.

Мощный циклон обрушился на Забайкальский край в минувший понедельник, 10 августа. Из-за обильных осадков уровень воды в местных реках резко поднялся, что привело к серьезным последствиям. В частности, без автомобильного сообщения остались сразу четыре поселка в регионе.

Стихия нанесла ущерб и транспортной инфраструктуре. На трассе, соединяющей поселки Чернышевск и Букачача, дожди размыли дорожное полотно и повредили мостовой переход. Восстановительные работы на этом участке начнутся после стабилизации обстановки.

Ранее в дагестанском поселке Шамилькала заместитель начальника местного МБУ Магомед Омаров спас ребенка из бурного водного потока. До этого на Северном Кавказе начались продолжительные ливни, которые и спровоцировали опасную ситуацию.