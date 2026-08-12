«Большинство погибших — дети»: жертвами страшного ДТП в Египте стали 18 человек

18 человек погибли и 32 пострадали в результате ДТП в Египте Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Египте в результате столкновения и опрокидывания двух грузовиков с рабочими погибли 18 человек, ещё 32 получили ранения. Об этом пишет The Sun со ссылкой на местные власти. Трагедия случилась в районе Аль-Дававис провинции Исмаилия.

«Большинство погибших — дети 13 и 14 лет», — сообщил медицинский источник в больнице. Самой младшей жертве было 10 лет. Грузовик перевозил рабочих из двух деревень в Шаркии, которые были заняты на ферме в Исмаилии.

На место происшествия направили 30 машин скорой помощи и полицейских автомобилей. Раненых и погибших доставили в ближайшую больницу, у которой собрались семьи жертв. Министерство труда пообещало финансовую поддержку семьям погибших и пострадавших.

Ранее KP.RU писал, что в Нигере на юге страны столкнулись два пассажирских автобуса, погибли 22 человека, ещё 37 получили травмы. Один из автобусов двигался на высокой скорости, его занесло, после чего транспортные средства проехали ещё около 170 метров, среди погибших — оба водителя, а в одном из автобусов находились военные Нигера .