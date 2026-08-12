Путин: Россия открыта к сотрудничеству по Северному морскому пути Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности российской стороны развивать партнерство с заинтересованными странами по вопросам использования и раскрытия транзитного потенциала Северного морского пути.

«Россия всегда, именно всегда выступала, да и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству в использовании преимуществ Северного морского пути, разумеется, в рамках действующего морского права», — сказал российский лидер.

Глава государства прибыл в Южно-Сахалинск и наблюдал за ходом завершающей стадии учений Тихоокеанского флота (ТОФ).

Напомним, Северный морской путь привлекает все больше внимания международного сообщества как важнейшая кратчайшая транспортная артерия, соединяющая Европу и Азию. Россия, со своей стороны, последовательно развивает инфраструктуру арктического коридора, обеспечивая безопасность навигации и сохраняя открытость для конструктивного диалога с зарубежными партнерами.