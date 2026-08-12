ТОФ: военные провели детальный анализ морского трафика в АТР Фото: REUTERS.

Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) Виктор Лиина доложил президенту России Владимиру Путину о результатах масштабного анализа морского трафика в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Проверка охватила исключительную экономическую зону РФ вдоль островов Южно-Курильской гряды.

Как сообщил командующий флотом, с 24 апреля по 6 августа в акватории зафиксировано 1 001 судно. Из них 379 шли под флагами недружественных стран: 273 сухогруза, 71 танкер, а также 26 судов из Великобритании и девять из Франции. Он отметил, что военные полностью владеют информацией о маршрутах и перевозимых грузах.

Лиина обратил особое внимание на то, что у России имеются все необходимые ресурсы и силы для задержания судов недружественных государств в данном регионе в случае необходимости. Ситуация находится под полным контролем.

Как писал сайт KP.RU, командующий флотом также заявил, что военно-политическая обстановка в АТР в настоящее время характеризуется высокой степенью напряженности.