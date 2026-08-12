Симоньян предложила помощь пострадавшим от ночной атаки ВСУ в Краснодарском крае Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила о готовности оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим в результате массированной атаки украинских беспилотников на ее малую родину — Краснодарский край.

«Хозляцкая атака на мой родной край. Комментариев у меня по-прежнему нет. Просто — кому нужна помощь, пишите», — написала Симоньян в своем канале в «Макс».

Напомним, в ночь на среду, 12 июля, Краснодарский край подвергся масштабному удару беспилотных летательных аппаратов. По данным оперативных служб, регион атаковали несколько сотен дронов.

В результате удара два человека погибли и 12 пострадали. Одной из жертв удара стал восьмилетний ребенок в Новороссийске. Под удар попали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. СК России возбудил уголовное дело о теракте.