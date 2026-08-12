В Иране рассказали, почему Моджтаба Хаменеи не появляется на публике Фото: REUTERS.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи избегает публичных появлений сугубо из соображений личной безопасности. Об этом в эфире американского телеканала PBS сообщил советник главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди.

Представитель КСИР пояснил, что подобная стратегия поведения является личным делом самого Хаменеи. Он подчеркнул, что противники Ирана являются преступниками и не признают международных законов, поэтому любые меры предосторожности оправданы. Советник добавил, что других причин для столь закрытого образа жизни у духовного лидера нет.

При этом Мохаммад Реза Нагди уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов о том, доводилось ли ему лично встречаться с Моджтабой Хаменеи в последнее время. Он предпочел не распространяться на эту тему, оставив детали конфиденциальными.

9 августа 2026 года в Иране впервые с марта показали видеозапись с верховным лидером страны Моджтабой Хаменеи. Он находился в окружении нескольких человек и беседовал с ними. Когда именно была сделана запись, не уточняется.