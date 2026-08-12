Суд ДНР заочно приговорил бразильского наемника ВСУ к 14 годам колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил гражданина Бразилии Жана Карло Джонсона к 14 годам колонии строгого режима за участие в вооруженном конфликте в качестве наемника. Об этом сообщила Генеральная прокуратура России.

В июне 2023 года Джонсон через Польшу прибыл на Украину и вступил в Интернациональный легион, прошел военную подготовку и получил оружие. Зимой 2026 года он заключил контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) и до марта участвовал в боевых действиях против российских военных, получив за это около 2 млн рублей. Бразилец объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Ранее о судьбе иностранных наемников в составе ВСУ высказался заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он заявил, что такие люди не должны возвращаться домой живыми. По словам Алаудинова, наемники ВСУ «останутся лежать в той земле, которую они пришли топтать».