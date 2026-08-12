Можно ли поправиться от арбуза и винограда: диетолог раскрыла правду

Кусок арбуза остается более удачным выбором, чем сладкий десерт Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фрукты незаслуженно записали в главные враги стройной фигуры. Диетолог Татьяна Солнцева рассказала, могут ли арбуз и виноград привести к набору веса. Об этом пишет aif.ru.

«Хотя фрукты и ягоды содержат природные сахара (глюкозу, фруктозу, сахарозу), они могут даже помочь похудеть благодаря некоторым своим свойствам», – подметила медик.

По словам специалиста, во фруктах много воды и клетчатки, поэтому они хорошо насыщают при относительно небольшой калорийности. Пищевые волокна также замедляют пищеварение и помогают дольше сохранять чувство сытости. Кроме того, плоды богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые необходимы для нормальной работы обмена веществ и кишечника.

Однако переедать даже полезные фрукты не стоит. Арбуз и другие богатые углеводами плоды лучше есть в первой половине дня или на полдник, ограничиваясь примерно 300-400 граммами за раз. При диабете сладкие фрукты следует употреблять осторожнее и небольшими порциями. При этом кусок арбуза остается более удачным выбором, чем сладкий десерт.

Ранее врач Алексей Агейкин предупредил россиян об опасности есть немытые овощи и фрукты прямо с грядки или дерева. На их поверхности могут оставаться бактерии, возбудители дизентерии, сальмонеллы и ротавирусы.