Чудо в Колумбии: спасатели вытащили из-под завалов младенца Фото: REUTERS.

В Колумбии после землетрясения произошло настоящее чудо. Отмечается, что среди обломков нашли новорожденного ребенка. Об этом пишет издание Bild.

Когда спасатели услышали плач ребенка, они кинулись разбирать завалы. Первым увидели отца. Он умолял спасти ребенка, которому было всего два месяца. Выяснилось, что мужчина несколько часов защищал ребенка от падающих бетонных конструкций, прижав к груди. Спасатели вытащили из-под обломков и младенца, и отца. Еще один ребенок и мать остаются пропавшими без вести.

Этот случай стал настоящим символом надежды. Спасатели и волонтеры продолжают искать выживших среди обломков после землетрясения в Колумбии.

Ранее KP.RU сообщил, что поиски пострадавших продолжаются. Число жертв стихии выросло до 250 человек.